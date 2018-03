Governador de Roraima é operado em São Paulo

O governador de Roraima, José de Anchieta Junior (PSDB), foi operado nesta quarta-feira, 23, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para retirada de um cálculo renal, informou a assessoria do governador. Anchieta Junior está internado, com previsão de alta médica para amanhã. Anchieta foi quem entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a reserva indígena Raposa Serra do Sol, que ainda não foi julgada. Veja também: Entenda a disputa pela Raposa Serra do Sol Em abril, obteve liminar suspendendo a operação da Polícia Federal que retiraria os não-índios. O governador argumentou que a operação poderia criar um clima de violência na região. Para Anchieta, o laudo antropológico que autorizou a demarcação é "fraudulento e mentiroso". O governador de Roraima já classificou a política indigenista do governo Lula de "inconseqüente, incoerente e irresponsável". Para ele, o governo federal não tem condições de garantir a cidadania dos índios e cede a pressões internacionais para demarcar áreas de reserva junto à fronteira. Acusado de defender apenas os interesses dos empresários do Estado, Anchieta negou a preferência, mas insistiu em que a demarcação da terra indígena em área contínua compromete a vida de famílias que estão lá há décadas. A reserva tem 1,7 milhão de hectares e inclui área de fronteira. Foi reconhecida em 1998, no governo FHC, e homologada em 2005. Arrozeiros que terão de sair da área são os que mais resistem e propõem uma demarcação em ilhas, que preserve os centros de não-índios.