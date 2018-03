Governador de PE lança plano estratégico para 20 anos

Em cooperação com o Movimento Brasil Competitivo (MBC), o governo de Pernambuco entregou a elaboração do projeto a um consórcio de três consultorias - a nacional Macroplan e as pernambucanas TGI e Ceplan. O MBC foi representado pelo diretor-presidente Erik Camarano, que tem participado de todas as negociações com o governo do Estado. Camarano afirmou, em discurso, que o movimento apoia o governo Campos desde o primeiro mandato, iniciado em 2007.

A sociedade civil será ouvida em todos os níveis - do institucional às redes sociais - para se definir o rumo desejado para o Estado nas próximas duas décadas, assim como as estratégias a serem adotadas para se chegar ao objetivo. "Sem sombra de dúvida, este é um tempo próprio para esse tipo de debate, tempo em que as pessoas no mundo inteiro estão em busca da nova pauta, novos valores que devem presidir a humanidade neste século 21", disse. Ele pregou neste momento "tranquilidade e capacidade de diálogo para organizar e encontrar caminhos, aproveitando a força mobilizadora da sociedade para fazer as transformações".

A economista e sócia da Ceplan, Tânia Bacelar, reforçou a "feliz coincidência" do lançamento do projeto com o momento em que "a sociedade brasileira pauta o futuro, nas ruas, com itens relevantes, a exemplo de saúde, educação e segurança com qualidade padrão Fifa". Segundo Tânia, ao se planejar para o futuro, Pernambuco pode dar exemplo ao Brasil, "que também está precisando de uma visão estratégica de longo prazo".

Durante o lançamento, foi destacado o modelo de gestão adotado por Campos ao assumir o governo estadual em 2007. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Frederico Amâncio, que fez a explanação, lembrou que 26 mil propostas foram ouvidas em 26 seminários realizados em todo o Estado para fundamentar o modelo adotado. O Projeto 2035 seria o legado a ser deixado para as próximas gestões.