Governador de PE homenageia Marcelo Déda no Recife O governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, fez uma homenagem nesta segunda-feira, 2, ao governador de Sergipe, Marcelo Déda (PT), ao pedir à plateia presente à reinauguração de uma maternidade-escola, no Recife, que ficasse de pé e fizesse um minuto de silêncio, seguido de palmas.