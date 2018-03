Governador de MS agride eleitor durante passeata O governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (PMDB), foi chamado de ladrão por um eleitor ontem e respondeu ao xingamento com um tapa no rosto do autor da agressão verbal. O episódio foi visto por dezenas de pessoas, e aconteceu no populoso bairro Aerorancho II, na periferia de Campo Grande.