Governador de Goiás vai ao lançamento de Serra O governador de Goiás, Marconi Perillo, confirmou sua presença, amanhã, na solenidade de lançamento da candidatura do ministro da Saúde, José Serra, à Presidência da República. Ele elogiou o ministro Serra e contou que conversou, por telefone, com o governador do Ceará, Tasso Jereissatti. Para ele, tanto Tasso como todos os demais integrantes do PSDB vão participar da campanha de Serra. Perillo destacou, porém, que a tarefa de garantir a união do PSDB e a aliança com outros partidos em torno do ministro da Saúde cabe a Serra e ao presidente Fernando Henrique Cardoso.