Governador de GO dá sinal verde a PSDB para tocar CPI O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), deu sinal verde para a investida do PSDB em favor da criação da CPI do Cachoeira, garantindo a dirigentes nacionais do partido que não tem nada a temer com a investigação. Aos correligionários que o procuraram nesta terça, Marconi explicou que o empresário de jogos de azar, Carlos Augusto Cachoeira, só foi recebido por ele no Palácio de Governo do Estado "uma única vez", para tratar de incentivos fiscais a sua empresa de medicamentos sediada em Anápolis.