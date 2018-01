Governador de Alagoas aposta no crescimento de Garotinho nas pesquisas O governador de Alagoas, Ronaldo Lessa (PSB), afirmou hoje acreditar que a candidatura do governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (PSB), à presidência da República deverá ganhar força a partir do início efetivo da campanha eleitoral. "É uma questão de tempo, pois temos Lula em primeiro lugar, Roseana em segundo e o governador em terceiro", disse. Sobre a candidatura da governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL), Lessa comentou que o fato de ela ser mulher e de representar um PFL moderno será uma vantagem. "O que vai pesar é a história dela", observou. No entanto, na opinião de Lessa, vai influenciar de forma negativa o fato de a família dela não ter conseguido até hoje mudar a realidade do Maranhão. "Isso ela vai ter que explicar." O governador esteve em São Paulo participando de uma reunião com a diretoria do Conselho da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F).