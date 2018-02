Governador da Paraíba aumenta verba de precatórios O governador da Paraíba, José Maranhão, vai aumentar de R$ 500 mil para R$ 650 mil mensais o atual repasse ao Tribunal de Justiça (TJ). O anúncio foi feito pelo procurador-geral do Estado, Marcelo Weick. Em menos de três meses o valor do repasse aumentou mais de 100%. A expectativa é a de que a verba mensal para o pagamento dos precatórios seja repassada com o reajuste anunciado pelo governador já no próximo mês. O TJ deverá criar uma central de conciliação nos próximos dois meses para apurar o trabalho de Maranhão até 2002, quando conseguia pagar precatórios dentro do próprio ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.