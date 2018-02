Governador da Bahia defende uso de cartões corporativos

O governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), disse neste domingo, 3, em Salvador, que apóia o uso de cartões de crédito corporativos por parte dos membros do governo, mas admitiu que a utilização precisa ser mais controlada. "Em qualquer empresa, os executivos podem usar cartões corporativos e, quando há suspeita de abuso, o proprietário é chamado para dar explicações", afirma. "Os cartões descomplicam as compras necessárias e ajudam na fiscalização, porque os gastos são detalhados em extrato." Sobre a ministra Matilde Ribeiro, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que pediu demissão do cargo após a suspeita de uso indevido de seu cartão de crédito corporativo, o governador baiano concordou que houve mau uso do cartão. "A ministra gastou errado."