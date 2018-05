Governador cassado decide concorrer ao Senado O governador cassado do Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), anunciou hoje que pretende ser candidato ao Senado em 2010. Miranda decidiu não recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que ontem confirmou sua cassação e determinou que a Assembleia Legislativa do Estado escolha seu substituto, uma vez que seu vice, Paulo Sidnei Antunes (PPS), também foi cassado.