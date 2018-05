Governador apóia candidato do DEM em Florianópolis Praticamente ausente da campanha de Geraldo Alckmin, candidato de seu partido à Prefeitura de São Paulo, o governador José Serra (PSDB) esteve ontem em Florianópolis para reforçar a campanha do candidato do DEM à prefeitura local, César Souza Junior, que tem o apoio do PSDB. No encontro, em um hotel da cidade, Serra colocou no peito um adesivo com o número 25, do DEM, em apoio ao candidato.