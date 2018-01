Governador antecipa verbas à Baixada Santista O governador Geraldo Alckmin (PSDB) visitou hoje a Baixada Santista e liberou antecipadamente verbas do Fundo de Desenvolvimento das Estâncias, no valor aproximado de R$ 23 milhões. Também participou das cerimônias de instalação de cursos da Fatec em Praia Grande, ampliou a faculdade existente em Santos e inaugurou a 3.ª Companhia da Polícia Militar. O ato contou com a presença do secretário de Segurança Pública, Saulo de Castro Abreu Filho, e do comandante-geral da PM, Rui Cezar Melo. A questão da segurança pública dominou os discursos da cerimônia. O governador afirmou que vai criar uma 4.ª Companhia da Rota e fortalecer a Polícia Rodoviária no grupamento tático contra crime organizado, além de levar o trabalho de inteligência existente na capital para todo o Estado. O governador não acredita que o seqüestro seguido de morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), tenha tido cunho político. "Acho pouco provável que seja crime político, mas nada pode ser descartado e a polícia está investigando em todas as direções."