Gordon Brown visitará o Brasil nos dias 26 e 27 de março O primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, visitará o Brasil nos dias 26 e 27 de março, pouco antes da reunião do G-20 marcada para 2 de abril, em Londres. Brown estará a caminho do Chile, onde participará da Cúpula de Governos Progressistas, juntamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Brasil, Brown estará acompanhado do secretário de Negócios britânico, Peter Mandelson. Além de Brasília, eles também visitarão São Paulo, para encontro com empresários.