Gontijo confirma disputa pela secretário-geral do PSDB O atual secretário-geral do PSDB de São Paulo, Cesar Gontijo, afirmou hoje, ao chegar à convenção estadual da sigla, que não vai abrir mão da disputa pela reeleição ao posto. "A palavra desistir para um militante não existe", disse o tucano, que disputa o posto com o deputado federal Vaz de Lima. "Eu acredito que pelo trabalho que fiz e pelo conhecimento que tenho do PSDB, não haveria motivo de retirar a minha candidatura."