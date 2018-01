Goldman vê 'motivação política' em vazamento do Cade

Goldman apresentou como evidência do interesse político uma suposta relação familiar entre um dirigente do Cade e um ministro do governo Dilma Rousseff. "Eu ouvi no rádio que o superintendente do Cade é sobrinho do ministro (da Secretaria Geral da Presidência) Gilberto Carvalho e isso explica", disse.

"Se o Cade sabe desde a década passada (da suposta formação de cartel), por que esperou até agora para vazar?", questionou.

Alberto Goldman participou na manhã desta segunda-feira, 5, da cerimônia de inauguração da nova sede do Centro Paula Souza, na região central de São Paulo, onde irá funcionar também a Escola Técnica Estadual (Etec) Santa Ifigênia. O evento foi conduzido pelo governador Geraldo Alckmin e também contou com a presença do ex-governador José Serra, que não quis falar com a imprensa.