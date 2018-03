Goldman também substituirá Serra, corrige governo O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Roberto Antonio Vallim Bellocchi, vai assumir o governo do Estado na tarde da próxima segunda-feira e ficará no cargo até a tarde da quarta-feira seguinte. Isso será necessário porque, nesse período tanto o vice-governador Alberto Goldman como seu sucessor constitucional, o presidente da Assembleia Legislativa, Vaz de Lima (ambos são do PSDB), viajam para cumprir agenda de trabalho no Chile, enquanto o governador José Serra estará em período de uma semana de férias a partir de amanhã. A partir da tarde de quarta-feira o cargo ficará com Goldman. Horas antes a assessoria de imprensa do governo paulista havia informado que apenas o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) seria governador do Estado por toda a próxima semana e que Goldman e Vaz de Lima passariam todo aquele tempo em missão no Chile. No entanto, a assessoria informou que houve um equívoco em relação às agendas.