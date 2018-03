Goldman também adota hábito de citar Serra em eventos

Em só um discurso, Goldman fez menção a Serra fora do contexto político. Todos os discursos analisados pelo jornal O Estado de S. Paulo estão publicados no portal do governo paulista. Há 38, mas um se repete. Em nota, a Secretaria de Comunicação alegou que as declarações de Goldman "foram feitas em contexto específico, durante eventos administrativos, e são registros históricos de que obras, projetos, ações ou serviços entregues por ele na ocasião foram efetivamente iniciados durante a gestão de seu antecessor, José Serra".

Coordenador de comunicação da campanha de Dilma e vice-presidente do PT, o deputado Rui Falcão disse que "o feitiço se volta contra o feiticeiro". "Tanto no caso de Lula quanto no caso de Goldman não há ilegalidade. Os que propagam a ilegalidade (na ação de Lula) mordem a língua", afirmou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.