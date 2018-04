Goldman retorna de viagem e assume governo paulista Após permanecer no Palácio dos Bandeirantes por dois dias, o governador de São Paulo em exercício, desembargador Roberto Antonio Vallim Bellocchi, entrega amanhã de manhã o cargo para o vice-governador Alberto Goldman, que retorna de viagem ao Chile. Hoje, o desembargador recebeu a visita de colegas do Tribunal de Justiça, com os quais almoçou no próprio Palácio, na companhia do prefeito Gilberto Kassab (DEM) e do secretário estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania, Luiz Antônio Guimarães Marrey. Às 15 horas, Bellocchi recebeu o ministro do Turismo, Luiz Barretto, para discutir detalhes de infraestrutura relativos à Copa do Mundo de 2014. No final do dia, o governador em exercício participou, no Palácio da Justiça, da cerimônia de abertura do Ano Judiciário.