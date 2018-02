Goldman reclama da falta de recursos da União

"O nosso sucessor, Geraldo Alckmin, recebe um Estado com todos os projetos em pleno andamento, todas as dívidas pagas e com dinheiro em caixa para cobrir os compromissos", afirmou Goldman, em seu discurso no Palácio dos Bandeirantes. "Em relação ao governo federal, é preciso dizer que nunca tivemos qualquer dificuldade em relação a financiamento do BNDES. Faltou sim, com algumas exceções, a participação da União através do Orçamento Geral da União".

Goldman discursou por 17 minutos, durante os quais fez um balanço de seus nove meses no cargo. Ele assumiu o governo no fim de março deste ano, quando o então governador José Serra renunciou para concorrer à Presidência da República. Goldman e sua mulher, Deuzeni, receberam Alckmin e sua esposa, Lu Alckmin, por volta das 11h30.

O evento conta com a presença de Serra, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do senador eleito por São Paulo Aloysio Nunes (PSDB), do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do presidente da Assembleia Legislativa, Barros Munhoz, do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Antonio Carlos Viana Santos, e do cardeal-arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer. Na cerimônia, estão presentes ainda a equipe de secretários estaduais de Alckmin e convidados. A banda da Polícia Militar executou o Hino Nacional, que foi cantado por Agnaldo Rayol.