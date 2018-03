Goldman ganha vaga em conselho de estatal de SP

O ex-governador, que foi antecessor de Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes, fazia parte do conselho de administração da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) desde o começo do ano. Além de Goldman, foram indicados para compor o conselho da companhia até abril de 2012 dois secretários estaduais: Sidney Beraldo (Casa Civil) e Andrea Calabi (Fazenda).

Coordenador do programa de governo de José Serra (PSDB) na campanha à Presidência da República em 2010, Graziano foi indicado também em abril para o conselho da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), operadora do sistema hidráulico e gerador de energia elétrica na região metropolitana de São Paulo. O tucano já fazia parte do conselho da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.