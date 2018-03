Goldman, ex-governador de SP, tem alta hospitalar O ex-governador de São Paulo Alberto Goldman (PSDB) recebeu alta do Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas, nesta tarde. Ele deve continuar em recuperação pós-operatória em sua residência, sob tratamento com medicamentos e acompanhamento médico em consultas, informou a assessoria do Incor.