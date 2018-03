Goldman está 'consciente e comunicativo', diz hospital Boletim médico divulgado hoje pelo Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, informa que o estado de saúde do ex-governador Alberto Goldman (PSDB) é estável e que o quadro clínico evolui satisfatoriamente. "Consciente e comunicativo, o ex-governador já se alimenta com dieta leve", informa a nota do Incor.