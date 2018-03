Goldman e Macris descartam crise no PSDB

Na avaliação de Goldman, a recente debandada de vereadores do PSDB paulistano é natural. Para ele, sempre existem grupos insatisfeitos, à exemplo do grupo que deixou o PMDB para fundar o PSDB em 1988. "Saímos do PMDB para fundar o PSDB", lembrou Goldman. Ele também rechaçou o termo ''purificação'' do partido, cunhado pelo futuro presidente da legenda no Estado, deputado Pedro Tobias, em um artigo publicado no site da Assembleia Legislativa. "Essa palavra purificação é completamente desconexa, não faz parte do nosso discurso. Não tem nada de purificação ou higienização, é um processo natural de pessoas que saem e que entram. Vamos respeitar todos os que saem e os que entram."

Na avaliação do deputado federal Vanderlei Macris, que deve assumir a primeira vice-presidência da legenda em São Paulo, a suposta crise "está sendo mostrada muito maior do que ela é realmente". "Os partidos já tiveram este momento", destacou. Ele deu como exemplos processos semelhantes ocorridos em outras legendas, como a cisão ocorrida no PT, que deu origem ao PSOL, a saída da ex-senadora e candidata derrotada à Presidência da República, Marina Silva (hoje no PV) e o próprio prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que deixou o DEM para fundar o PSD. "O PSDB engasgou um pouco aí, mas já está com a primeira engatada, pronto para disputar 2012", emendou.

Apesar de descartar a ocorrência de uma crise interna, o deputado Macris reconheceu que o PSDB precisa se fortalecer para as próximas eleições municipais, a fim de eleger mais prefeitos no próximo ano. "Esperamos que Alckmin e Serra tenham uma conversa permanente para construir esta unidade, a fim de enfrentarmos as próximas eleições." Ele disse também "que não é uma crise pontual ocorrida em São Paulo que vai desmoralizar o partido".