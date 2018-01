Goldman defende prévias no PSDB até março de 2014

"O Serra é o único do partido que se diz candidato. Se eles dois (Serra e Aécio) decidirem ser candidato, faremos prévias", afirmou Goldman. O ex-governador ressaltou que Aécio tem declarado que a decisão sobre quem será o candidato do PSDB será tomada apenas no ano que vem.

Para Goldman, a consulta deve ser feita com todos os filiados do partido, apesar de dirigentes da sigla reconhecerem que o cadastro de parte dos quase 1,3 milhão de filiados esteja desatualizada. "Dentro dos mecanismos que nos restam, acho que é a maneira mais democrática de tomarmos essa decisão".

Para o ex-governador, o prazo legal para a realização da convenção do partido, em junho de 2014, deixa pouco tempo para negociar alianças e fazer campanha. Por isso, ele defende que a decisão seja tomada até março. "Aí temos tempo de conversar com outros partidos, nos posicionar com a sociedade, já que teremos seis ou sete meses", disse.

Indagado sobre se a eventual entrada de Serra na disputa poderia enfraquecer a posição de união do partido na disputa das eleições do ano que vem, ele negou. "A união partidária será depois da decisão (sobre quem será o candidato). Daí, quem for o escolhido terá todo o apoio e o preterido deve apoiar também", avaliou.

Lula e Dilma

Alberto Goldman atribuiu à presidente Dilma Rousseff e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a culpa pelo atual cenário econômico brasileiro, marcado por um "baixo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), alta da inflação e desindustrialização". Goldman disse que a força de Lula como padrinho político de nomes desconhecidos em eleições majoritárias está comprometida. "Ele não terá o mesmo papel de antes, já que é um dos responsáveis pela situação de dificuldades que estamos vivendo hoje."

Ao falar sobre a influência de Lula nas eleições, o vice-presidente do PSDB continua: "E não só pela criação do poste (em referência à expressão utilizada por adversários para definir a então candidata Dilma, afilhada política de Lula nas eleições presidenciais de 2010), já que a gente verifica hoje que o poste começa a se apagar de fato. Mas por todas as medidas que ele tomou nesses últimos anos, aproveitando um ciclo econômico mundial muito favorável, mas levando o País a essa crise que estamos vivendo hoje."

Nas últimas duas eleições, 2010 e 2012, Lula lançou candidatos desconhecidos a cargos majoritários, conseguindo elegê-los. Além da presidente Dilma, em 2010, no ano passado o então ministro da Educação Fernando Haddad, que nunca havia disputado uma eleição, foi candidato e se elegeu prefeito de São Paulo com o apoio de Lula. Em ambas eleições, os afilhados políticos do ex-presidente petista derrotaram, no segundo turno, o então candidato do PSDB José Serra.

Para Goldman, o atual modelo implantado pelos governos do PT "está esgotado". "Estamos sofrendo hoje aquilo que a gente (PSDB) dizia no passado que iria acontecer. Infelizmente está acontecendo. Precisamos ter clareza de que esse modelo que eles (petistas) implantaram no País está esgotado. Acabou a era PT", concluiu.