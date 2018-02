Goldman: Alvo da campanha deve continuar sendo o PT

Diante do potencial de votos demonstrado por Marina Silva (PSB) na primeira pesquisa após a morte de Eduardo Campos, integrantes da campanha do PSDB já começam a fazer acenos para uma possível aliança no segundo turno. "Marina é uma potencial aliada nossa no segundo turno. Assim como nós somos um potencial aliado dela no segundo turno. De uma certa forma somos, com características diferentes, oposição ao governo que está aí. Aliás, Eduardo Campos sempre deixou isso muito claro. O tempo inteiro ele tinha formulação de política econômica e institucional muito semelhantes às nossas", ressaltou Goldman.

"O que nos preocupa mais é chegar a um segundo turno numa boa condição, imaginando, lógico, que nós cheguemos. Agora, se for a Marina a chegar, nós somos de um campo que de certa forma quer a mesma coisa: tirar o PT do governo", acrescentou o coordenador. "Ainda que não esteja na chapa com a gente, ela tem uma visão da mudança que tem que ser feita no País". Em 2010, Marina ficou em terceiro lugar na disputa presidencial com cerca de 20 milhões de votos. Naquela ocasião, ela não declarou apoio a nenhum dos candidatos.

Goldman também minimizou fato de Aécio Neves não conseguir avançar nas pesquisas, permanecendo nos 20% de intenção de votos. "Não tem nada de diferente do que a gente imaginava num momento em que os grandes veículos de comunicação ainda não estavam vinculados ao processo eleitoral. A maioria da população ainda nem sabe que vai ter eleição. Vai saber quando começarem os programas de rádio e televisão". A propaganda eleitoral gratuita começa a ser vinculada em rede nacional de rádio e TB nesta terça-feira.