Goldemberg assume Secretária do Meio Ambiente O ex-ministro da Educação e ex-reitor da USP, José Goldemberg, será o novo secretário estadual do Meio Ambiente. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira pela assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes. Goldemberg substituirá na pasta Ricardo Trípoli, que irá deixar o governo estadual no dia 22 próximo, juntamente com outros sete secretários que irão disputar cargos eletivos nas próximas eleições. O físico Goldemberg foi também secretário da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente, no governo federal. Ele é o quarto secretário definido nessa reforma do secretariado feita pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).