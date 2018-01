Goiás tem 35 casos suspeitos de dengue hemorrágica O avanço da dengue está desafiando as autoridades da saúde em Goiás. Somente este ano, dois casos de dengue hemorrágica - forma mais grave de manifestação da doença - foram confirmados e 35 estão sob suspeita. Em 2001, foram registrados 25 casos e uma morte por dengue hemorrágica no Estado. A maioria dos casos foi notificada em Aparecida de Goiânia e na capital. O Ministério Público de Goiás começou esta semana a encaminhar ofícios às secretarias de saúde dos municípios goianos solicitando informações sobre as providências que estão sendo tomadas. O MP quer saber o número de casos notificados, confirmados, as mortes registradas e o valor da verba destinada ao combate da dengue. Segundo o promotor de plantão da Defesa do Cidadão, Vilanir Camapum, os prefeitos também poderão ser responsabilizados civil e criminalmente em caso de omissão. A Secretaria Estadual de Saúde começa, na sexta-feira, a treinar 5 mil agentes para reforçar o trabalho de combate ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Atualmente, a secretaria conta com 2 mil agentes. Também na sexta-feira, a Fundação Nacional de Saúde em Goiás (Funasa) receberá do Ministério da Saúde 75 veículos para serem usados na fiscalização e monitoramento do trabalho dos agentes de combate à dengue. O secretário estadual de saúde, Fernando Cupertino, reuniu-se no fim de semana com prefeitos de 48 municípios onde foram registrados casos de dengue. Ele disse que ações específicas de saúde não são suficientes para combater a dengue e que é necessário integrar ações de coleta de lixo, limpeza urbana e fornecimento de água tratada.