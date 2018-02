Goiás confirma mais um caso de morte por febre amarela no Brasil Um funcionário do campus da Universidade Federal de Goiás é o nono caso confirmado de morte por febre amarela no Brasil nas últimas semanas, disse nesta quarta-feira o secretário da Saúde de Goiás, Cairo de Freitas. O funcionário, um vigilante que não teve o nome confirmado, faleceu em 30 de dezembro e teve a causa da morte confirmada por exames no Instituto Evandro Chagas, disse o secretário, segundo informações divulgadas pelo site da secretaria. A assessoria de imprensa do Ministério da Saúde ainda não confirmou o caso como sendo uma morte por febre amarela, mas um porta-voz do ministério disse que a secretaria de Saúde goiana "é tão credenciada quanto o ministério" para dar a informação. No ano passado o ministério notificou cinco mortes por febre amarela. Como o vigilante morreu no final de dezembro, seu caso seria a sexta morte pela doença no ano passado. Ainda há cinco casos em investigação pelo ministério. Outras mortes confirmadas são de um empresário, há uma semana no Paraná, uma moradora de São Paulo, que visitou Goiás, assim como um espanhol de 41 anos. Apesar das mortes, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm tentado afastar os temores de uma epidemia da doença no país. O governo tem feito apelos para que somente as pessoas que têm viagem marcada para alguma das áreas de risco ou as que vivem ali busquem se vacinar contra a doença. (Reportagem de Maurício Savarese)