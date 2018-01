Gleisi nega estar entre cotados para vaga no TCU

"Respeito o Tribunal, seus ministros, técnicos e funcionários, mas não recebi convite para integrá-lo e desconheço completamente este assunto. Sou Senadora da República, meu atual mandato vai até 2018 e tenho orgulho de defender os interesses do meu Estado e do povo paranaense", diz Gleisi na nota. Ela lamenta ainda ter de "conviver com invenções, ilações e especulações".

Reportagem publicada pelo jornal "O Estado de S. Paulo" no domingo, 2, afirmava que o Planalto tenta escalar um aliado para assumir a vaga de José Jorge, que se aposenta no próximo dia 18, ao completar 70 anos. A indicação de um substituto de perfil amigável seria estratégica, pois o novo ocupante da cadeira herdará processos de investigação da Petrobras, informava a matéria. Além de Gleisi, a ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, Ideli Salvatti (PT-SC), foi também citada como uma possível indicação do PT para o cargo.