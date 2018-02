Gleisi Hoffmann espera rigor da justiça no julgamento de outros escândalos

CURITIBA - Questionada sobre as recentes prisões de petistas por envolvimento no escândalo do mensalão, a ministra chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann (PT-PR), cobrou rigor da Justiça no caso que envolve escândalos de outros parlamentares. "Não há o que falar (mensalão),isso é uma questão que é da esfera do Judiciário, só espero que a Justiça julgue todos os outros (escândalos) com o mesmo rigor com julgou até agora", alertou.

A ministra, que é candidata ao governo do Paraná nas eleições do próximo ano, acredita que o tema não deva ser explorado eleitoralmente. "Temos que nos preocupar, e acredito que os candidatos vão fazer isso; em debater projetos, programas que tragam alguma melhoria para a nossa população", afirmou.