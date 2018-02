Gleisi discute demarcação de terra indígena na 4ª feira A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, recebe em audiência na quarta-feira, 4, às 15h30, um grupo de parlamentares da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (Cindra), da Câmara dos Deputados. O deputado federal Jerônimo Goergen (PP/RS), presidente da comissão, explica que o encontro faz parte da agenda de trabalho em busca do novo modelo de demarcações de terras indígenas. "Queremos saber da ministra com andam as tratativas sobre o decreto que prevê a inclusão de outros órgãos de governo nos processos de homologação de reservas", disse ele.