Gleisi: decisão de concorrer ao governo será em janeiro A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, confirmou nesta sexta-feira, 27, que pretende deixar o cargo em janeiro, mas evitou antecipar publicamente as ambições políticas para as próximas eleições. "A decisão de concorrer ao governo (do Paraná) vai ser tomada no ano que vem, e após a minha saída da Casa Civil. Então não tem uma decisão tomada ainda", disse a ministra, durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. A ministra garantiu que a troca de comando na Casa Civil não será demorada nem difícil e se colocou à disposição para prestar esclarecimentos ao seu sucessor.