Gleisi apoia projeto que retira sigilo de investigação

BRASÍLIA - Escolhida nesta quarta-feira, 8, para o cargo de líder do PT na Casa – principal partido de oposição ao governo –, a senadora Gleisi Hoffmann (PR) disse não ver “nenhum problema” em apoiar o projeto do senador Romero Jucá (PMDB-RR) que prevê a retirada do sigilo de investigações.

Jucá, líder do governo no Congresso, protocolou o projeto de lei na semana passada.

“A bancada do PT já tem o meu projeto, que trata exatamente disso, e não vejo nenhum problema em apoiar o projeto do senador Jucá”, afirmou Gleisi, ao lembrar que é autora de proposta semelhante, que prevê o fim do sigilo de delações que tiveram o teor vazado.

“A sociedade tem o direito de saber o que tem dentro das delações. Sou a favor que se quebre totalmente o sigilo e que tudo venha a público”, disse a petista. Gleisi é ré na Operação Lava Jato, acusada de receber R$ 1 milhão do esquema na Petrobrás. Ela nega irregularidades.

A proposta de Jucá – também alvo da Lava Jato – é mais ampla e propõe o fim do sigilo de qualquer investigação. O projeto vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Lava Jato. Nesta terça-feira, 7, Eduardo Pelella, chefe de gabinete do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse que a intenção do Ministério Público Federal é pedir o fim do sigilo de parte da delação da Odebrecht, homologada em janeiro no Supremo Tribunal Federal (STF).