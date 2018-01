Gleise se dedicará à pré-campanha ao governo do PR

Em conversa com o Broadcast Político, serviço em tempo real da Agência Estado, o presidente Estadual do PT no Paraná, Enio Verri, informou que nesta sexta-feira, 24, o partido deve definir o planejamento estratégico da campanha da ministra. "Foi encerrada a primeira etapa do programa de governo. Pretendemos rodar em todas as regiões com a Gleisi debatendo as propostas que estão sendo elaboradas com a população", afirmou Verri. "Ela deve se afastar oficialmente no dia 30 de janeiro. No início de março, após o carnaval, ela deve começar o rodízio por todo o Estado para fazer o debate", acrescentou.

Além de Enio Verri, o vice-presidente da Câmara, André Vargas, também estará incumbido de negociar as alianças regionais que irão compor a chapa da ministra. Entre os partidos que já sinalizaram que irão fazer parte da coligação está o PCdoB e o PDT, que deve indicar na chapa para o senado o nome de Osmar Dias, atual vice-presidente de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil.

Também integram a equipe de campanha da ministra os deputados federais Angelo Vanhoni e Zeca Dirceu. O primeiro foi indicado para coordenar a elaboração do programa partidário e o segundo irá articular a campanha com os prefeitos do Estado.

No encontro de sexta-feira, também deve ser batido o martelo quanto ao nome que ocupará a coordenação de Comunicação e Marketing de Gleisi. O mais cotado é o publicitário Oliveiros Marques, que vem acompanhando a ministra nos últimos anos e foi responsável pelas campanhas vitoriosas dos prefeitos Gustavo Fruet (Curitiba) e Luiz Marinho (São Bernardo do Campo).