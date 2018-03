Gilmar Mendes volta a cobrar decisões uniformes do TSE O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Gilmar Mendes, voltou a cobrar hoje que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) use os mesmos critérios para julgar representações contra supostas campanhas eleitorais antecipadas, sejam elas de executivos municipais, estaduais ou federais.