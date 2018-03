Gilmar Mendes saírá de recesso do STF na sexta-feira

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, sairá de recesso sexta-feira. No lugar de Mendes, ficará, nos 13 dias que antecedem o retorno dos ministros ao trabalho, o vice-presidente do STF, ministro Cezar Peluso. Durante a suspensão temporária das atividades do Judiciário, presidente e vice-presidente costumam revezar-se no comando do Supremo. Quando os demais ministros retornarem às atividades, no início de agosto, Mendes se livrará o assunto que dominou o plantão: a Operação Satiagraha, da Polícia Federal (PF). Originalmente, o ministro Eros Grau deveria analisar o pedido de habeas-corpus que beneficiou o sócio-fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, e outros 22 investigados pela PF. Como estava de férias, coube ao ministro de plantão, Mendes, analisar o requerimento, liminarmente. Quando retornar do recesso, caberá a Grau cuidar do caso.