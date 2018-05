Gilmar Mendes prevê julgamento longo para caso Battisti

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, afirmou nesta terça-feira, 8, que o julgamento do pedido de extradição do italiano Cesare Battisti, marcado para a quarta-feira, deve ser longo.

Mendes participou na manhã desta terça-feira da missa de sétimo dia do ministro Carlos Alberto Menezes Direito na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Centro do Rio. Além do presidente do STF, também compareceram o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o ministro Cesar Asfor Rocha, o ex-governador do Rio (1995 a 1999) Marcello Alencar e o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, entre outras autoridades e empresários.

Após a cerimônia, Mendes comentou: "É um caso juridicamente e politicamente importante. O Tribunal vai conduzir com a adequada seriedade. Vamos começar às 9 horas, pois temos a expectativa de que o debate eventualmente se alongue."

O relator do caso é o ministro Cezar Peluso. Battisti foi condenado à prisão perpétua na Itália por quatro assassinatos ocorridos entre 1977 e 1979. O governo italiano pediu a sua extradição depois que ele foi preso em março de 2007 no calçadão da Praia de Copacabana, na zona sul do Rio.

A prisão foi uma ação conjunta entre a Polícia Federal com agentes italianos e franceses. Battisti estaria vivendo no Brasil desde 2004. Desde então, ele está no presídio de Brasília onde aguarda a decisão do STF.