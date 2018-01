Gilmar Mendes evita constranger Lula e Arruda O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, aproveitou seu discurso de improviso na solenidade pelo Dia Internacional Contra a Corrupção para fazer um histórico sobre como a corrupção se instalou no País. Começou lembrando a carta de Pero Vaz Caminha, que pediu um emprego para um parente, e fez uma reconstituição dos episódios de corrupção que marcaram os últimos anos. Seguiu pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor e pela crise do orçamento no Congresso (CPI dos Anões). Quando chegou nos últimos governos, Mendes, para evitar constranger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também não citar o governo Arruda, chamou os mensalões de "episódios graves de corrupção política que aconteceram aqui e acolá".