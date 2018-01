Gilmar Mendes elogia Judiciário no caso Arruda O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Gilmar Mendes, disse hoje que o Judiciário está agindo corretamente no caso das denúncias de corrupção envolvendo o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), e outras autoridades, com suspeita de envolvimento de juízes do DF. "O caso Arruda é matéria do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determinou regras de sigilo e apreensão de documentos, tomando todas as providências" ressaltou. "O Judiciário está agindo bem neste caso."