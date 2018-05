Gilmar Mendes diz que desconfia de grampo desde 2007 O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, prestou no final da tarde de hoje depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura o grampo sofrido por ele e disse que desconfia que tem suas conversas telefônicas gravadas desde a Operação Navalha, em 2007. A Operação Navalha investigou supostas fraudes em licitações em obras públicas. A desconfiança surgiu na época da Operação Navalha, quando Mendes recebeu uma ligação de uma jornalista perguntando sobre uma conversa telefônica que ele tinha tido cerca de duas horas antes com o procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza. Na conversa, Mendes sinalizou a Souza que soltaria os presos na Operação Navalha. A história foi relatada por Mendes aos policiais durante o depoimento. No julgamento de um pedido de habeas-corpus de um dos investigados na Operação Navalha, no início do ano, o presidente do STF contou que a jornalista teria indagado sobre detalhes da conversa com o procurador. "A mencionada jornalista informou-me que fontes da Polícia Federal comentaram que eu iria libertar todos os presos da Operação Navalha", disse. "Voltei a falar com o procurador-geral da República sobre o assunto. Ele me informou que estava no Estado do Amapá e que não havia feito qualquer comentário sobre o nosso diálogo", afirmou Mendes na época do julgamento. "Fica então a indagação, senhor presidente: estávamos, o procurador-geral da República e eu, a ser monitorados por essas tais fontes", concluiu. No depoimento de hoje, Mendes informou aos delegados Rômulo Berredo e William Murad o telefone que usou no dia em que foi grampeado. Ele disse que reconhecia os diálogos com o senador Demóstenes Torres (DEM-GO), que foram gravados.