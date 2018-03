Gilmar Mendes determina volta de 10 deputados em AL O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, determinou que sejam reconduzidos a seus cargos dez deputados estaduais de Alagoas que foram afastados em março do ano passado por decisão do Judiciário. Os parlamentares foram acusados pelo Ministério Público de atos de improbidade administrativa. Apesar de ter garantido a volta dos deputados à Assembleia, Mendes manteve decisão que tornou indisponíveis os bens dos deputados. O presidente do STF resolveu ainda suspender uma decisão que impedia o pagamento de remuneração de servidores nomeados sem concurso público.