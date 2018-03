Gilmar Mendes critica mudança na Constituição

A declaração foi dada em São Paulo, pouco antes de Mendes participar, no Instituto Fernando Henrique Cardoso, no centro da cidade, de uma gravação com o ex-presidente sobre a Constituição de 1988, que completa 25 anos em outubro. "Temos que fazer esforços para obtermos soluções dentro dos parâmetros estabelecidos na Constituição e não fora dela", disse o ministro, ao comentar as recentes propostas do governo Dilma Rousseff e as manifestações de rua. "Mau funcionamento do serviço público é muito mais uma questão de gestão do que de legislação", disse o ministro, que foi advogado-geral da União no governo FHC.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.