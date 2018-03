Gilmar Mendes concede habeas e liberta Dantas de novo O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, concedeu agora há pouco habeas-corpus e libertou novamente o sócio fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, da prisão preventiva decretada ontem pelo juiz da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, Fausto De Sanctis. A decisão está sendo encaminhada à Polícia Federal (PF) na capital paulista para cumprimento imediato. No seu despacho, de 11 páginas, Mendes volta a criticar De Sanctis, afirmando que "não é a primeira vez que insurge-se contra decisão emanada desta Corte". O presidente do STF justifica a liminar argumentando não haver motivos suficientes para manter Dantas preso e ressalta não existirem fatos novos para sua prisão.