Gilmar diz que esperar terminar julgamento 'o mais cedo possível'

BRASÍLIA - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, disse no início desta noite de quarta-feira, 7, que espera que o julgamento da ação contra a chapa Dilma Rousseff-Michel Temer termine "o mais cedo possível". Gilmar participa do lançamento do livro Jurisdição Constitucional 2, do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Questionado se a decisão da presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, de manter sessão da corte na quinta-feira, 8, atrapalharia a análise do TSE, Gilmar disse que não. "A gente se adapta", afirmou.

Também participam do coquetel de lançamento do livro de Fux, que ocorre na biblioteca no STF, os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

O TSE marcou três sessões para quinta-feira, 8, (de manhã, de tarde e de noite) para análise da ação da chapa Dilma-Temer. Três ministros que integram o TSE também compõem o STF (Gilmar Mendes, Luiz Fux e Rosa Weber) e terão que se ausentar da sessão do Supremo em razão da agenda do TSE.