Gilberto Gil acerta com Lula saída da Cultura O ministro Gilberto Gil acertou nesta quarta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sua saída do Ministério da Cultura, após ocupar a pasta por cinco anos e meio. "Encontrei o presidente sensível à apreciação profunda de nossas questões, dos nossos problemas, especialmente das minhas questões pessoais, à necessidade de me afastar do governo embora com um sentimento de perda", disse Gil a jornalistas após encontro com Lula no Palácio do Planalto. "Ele me liberou", acrescentou. Gil disse que Lula vai manter o secretário-executivo, Juca Ferreira, à frente da pasta interinamente. Antes do encontro, Lula disse que Gil, de 66 anos, teve uma recaída e quer voltar a ser artista. Recém-chegado de uma turnê internacional, Gil reassumiu a pasta nesta quarta-feira. (Reportagem de Fernando Exman)