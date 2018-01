Gilberto Carvalho vai se reunir com bancada evangélica

BRASÍLIA - O secretário-geral da Presidência da República, ministro Gilberto Carvalho, vai receber parlamentares da bancada evangélica no Congresso Nacional em reunião na manhã desta quarta-feira. O encontro tenta acabar com o mal-estar entre este grupo e o ministro desde que Carvalho deu declaração polêmica sobre uma "disputa ideológica" do governo com líderes evangélicos pela "hegemonia" junto à nova classe média.

O encontro faz parte da estratégia do Palácio do Planalto de evitar o confronto com o segmento, que teve influência na eleição da presidente Dilma Rousseff. Carvalho já divulgou nota na semana passada dizendo que sua afirmação foi divulgada de forma "distorcida" e defendendo uma parceria com as igrejas.

A nota, porém, não surtiu efeito e Carvalho continuou sendo atacado por parlamentares ligados aos evangélicos que chegavam até a preparar um manifesto para ser divulgado nesta semana. Vice-líder do governo no Congresso, o deputado Gilmar Machado (PT-MG), que é evangélico, disse esperar que o encontro da bancada com o ministro nesta quarta-feira encerre a questão.