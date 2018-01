Gilberto Carvalho vai assumir presidência de conselho do Sesi

BRASÍLIA - O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, anunciou nesta quinta-feira, 18, que vai assumir a presidência do conselho do Serviço Social da Indústria (Sesi).

Carvalho informou que tomará posse no cargo em fevereiro de 2015. A instituição é mantida com contribuições compulsórias da indústria e agroindústria e mantém projetos de educação e especialização em todo o País. A vaga desocupada por Carvalho na Presidência da República será ocupada por Miguel Rossetto, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ressaltando que terá "um décimo de preocupações" após assumir a nova função, Gilberto Carvalho afirmou que vai conseguir se dedicar mais ao PT, principalmente aos fins de semana.