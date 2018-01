Gilberto Carvalho: nossa gratidão a Alencar é eterna O anúncio da morte do ex-vice-presidente José Alencar chegou ao Palácio do Planalto no momento em que o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral da Presidência, falava sobre futuras inspeções trabalhistas nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Alencar morreu no início desta tarde, de acordo com o médico Paulo Hoff, do Hospital Sírio-Libanês.