Gilberto Carvalho evita comentar declaração de FHC sobre Dilma

BRASÍLIA - O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, não quis comentar, nesta terça-feira, a declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que disse, nessa segunda-feira, 25, que Dilma "é ingrata" e "cospe no prato que comeu".

Durante seminário realizado pelos tucanos, em Belo Horizonte, Fernando Henrique Cardoso rebateu o comentário feito por Dilma, na semana passada, em evento de comemoração dos dez anos de PT. Na ocasião, Dilma disse que não recebeu nenhuma herança das gestões tucanas.

"O que a gente pode fazer quando a pessoa é ingrata? Nada. Cospe no prato em que comeu", rebateu Fernando Henrique Cardoso.

"Não vou falar sobre isso", disse Carvalho ao Estado ao chegar ao salão leste do Palácio do Planalto para participar de uma reunião preparatória da Jornada Mundial da Juventude. "É (para falar) com a Presidência", prosseguiu.