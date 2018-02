Gilberto Carvalho diz que lutará por país mais fraterno

Em um momento de emoção, Carvalho disse que, durante a militância numa favela no Paraná, nos anos 1970, prometeu que não descansaria enquanto crianças morressem por desnutrição e pneumonia. Dirigindo-se à plateia, ele "convocou" todos a lutarem pelo fim da miséria e pela construção de um país justo e fraterno. Caberá a Carvalho dar continuidade ao trabalho iniciado por Luiz Dulci, de interlocução com os movimentos sociais. Ele relatou que Dilma lhe pediu para trazer para o governo "a sensibilidade e o sofrimento do povo e dos movimentos sociais".

No discurso, Carvalho relatou que, após dar um depoimento à CPI dos Bingos, no final de 2005, sobre o assassinato do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel, com o qual trabalhou, Lula o esperava no Planalto. "Ele tinha atrasado uma viagem e ficou me esperando, sentado na minha sala, para dizer: ''Gilbertinho, vamos tomar uma cachacinha aí pra você esquecer essas coisas e vamos tocar a vida pra frente''", relatou. "Isso eu jamais vou esquecer. Por esse homem eu posso morrer".

Em tom de brincadeira, Luiz Dulci afirmou que Carvalho, ao assumir o cargo, se tornou o "cardeal mais humilde da história da Igreja Católica". O novo ministro rebateu e disse que era apenas um "coroinha". Carvalho chegou a dizer que a palavra "ministro" vem do termo latim "munus", que significa "servir", e que exerceria com "simplicidade" o cargo.